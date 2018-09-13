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Почти 100 контрактов подписано на белорусско-узбекском деловом форуме
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Почти 100 контрактов подписано на белорусско-узбекском деловом форуме 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Деловой портфель двусторонних соглашений на узбекско-белорусском форуме межрегионального сотрудничества наполнился почти сотней новых контрактов, который экспертами уже оценивается в $193,3 млн Кроме того, сообщает БЕЛТА, в Ташкенте достигнуты договоренности и о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $38 млн  На форуме, который приурочен к официальному визиту в эту страну Александра Лукашенко, приняли участие около 500 представителей деловых кругов двух государств, а также представители министерств и ведомств. На его открытии выступили вице-премьеры Узбекистана и Беларуси Нодир Отажонов и Михаил Русый. Стороны особо отметили, что уже второй год подряд «наблюдается тенденция роста товарооборота между двумя странами». Данный положительный тренд, по их мнению, позволяет реализовать новые кооперационные проекты и стимулировать инвестиционные и товарные потоки.
Успешным примером индустриальной кооперации было названо и совместное предприятие «Амкодор-Агротехмаш» по производству дорожно-строительной техники на базе Ташкентского завода. Перспективными направлениями двустороннего сотрудничества в рамках форума обозначены легкая, электротехническая, сельскохозяйственная, горнодобывающая, машиностроительная, пищевая отрасли, совместное производство строительных материалов.
Экономическая кооперация уже успела получить высокую оценку и со стороны узбекского президента. На встрече с Лукашенко, которая состоялась в четверг, глава государства обратил внимание, что в Узбекистане большие запасы полезных ископаемых, однако, признался он, ими необходимо еще правильно распорядиться. Президент предложил белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений.
"Та же нефтегазовая отрасль. У вас наука развивается, а у нас есть скважины", — добавил Шавкат Мирзиеев.
Узбекистан предложил Беларуси совместно перерабатывать и хлопок. «У вас очень серьезные технологии в перерабатывающей отрасли. У нас есть хлопок. Почему мы не можем его совместно перерабатывать и вывозить его в страны Европы? Что нам мешает? Это рабочие места и у нас, и у вас. Ваши технологии — наш хлопок», — предложил очередной совместный проект Шавкат Мирзиеев своему белорусскому коллеге в ходе беседы.
А для повышения конкурентоспособности национального рынка Мирзиеев обратился к белорусской стороне с предложением открыть в Узбекистане два-три филиала вузов. В Ташкенте, подчеркнул он, высоко ценят белорусское образование и довольны уровнем подготовки студентов.
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