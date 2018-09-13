В Беларуси рады успехам и достижениям Узбекистана

Искренние симпатии и удовлетворение от темпов развития национальной экономики и активизации межгосударственных отношений друзей по Содружеству выразил сегодня Александр Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым , передает БЕЛТА.

Лукашенко, который прибыл накануне в Ташкент, напомнил о своем недавнем визите в Таджикистан , руководство которого также позитивно оценивает успехи своих соседей по региону. «То мнение, которое сегодня бытует у элиты соседних государств по вашей политике, просто на зависть», — заявил белорусский лидер.

Президент выразил благодарность узбекской стороне и за поддержку национальной диаспоры, напомнив, что в этой среднеазиатской республике проживает около 19 тысяч белорусов. «Вы поддерживаете и культуру белорусов, живущих здесь. Уверен, что никаких проблем они не создают и никогда не создадут», — подчеркнул Лукашенко. Он поблагодарил своего визави «за то отношение к Беларуси и белорусам, которое сегодня прививается узбекскому народу».

Узбеки и белорусы, дал понять Лукашенко, очень похожи, прежде всего, своим трудолюбием. «Если бы мы научились торговать, как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в два раза богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй практике», — сказал президент РБ.

Щедрый подарок готов преподнести белорусский лидер гостеприимным хозяевам, предложив главе Узбекистана построить в Минске посольство в национальном стиле около Дворца Независимости. «Вы открыли у нас посольство. Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров. Мы близкие люди и подберем хорошее место напротив Дворца Независимости. Пусть у Ташкента будет в центре Европы свой уголок земли, откуда вы можете работать на весь Европейский регион», — сказал Лукашенко.

Шавкат Мирзиеев ответил, что предложение Лукашенко обязательно будет рассмотрено. «Это была моя давнишняя мечта — открыть посольство в Беларуси», — отметил он.

Тем более, что, по мнению узбекского лидера, отношения между двумя государствами СНГ за последнее время превзошли все ожидания. «Беларусь для нас — близкий друг и надежный партнер. Это доказывает, что можно сделать при желании и воли руководства страны», — подчеркнул Мирзиеев. Он отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017 года значительно увеличился. Рост продолжается и в нынешнем году. «Два государства и два народа соскучились друг по другу», — резюмировал он.

Мирзиеев предложил активнее развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, легкой промышленности, нефтегазовой отрасли, высказав убеждение, что товарооборот между странами в перспективе «может достигнуть $1 млрд». Он дал высокую оценку и военно-техническому сотрудничеству, которое подтверждает, по его словам, «уровень доверия и безопасности». Узбекский лидер также отметил большой потенциал в региональном сотрудничестве, ссылаясь на свои впечатления от бесед с губернаторами после их поездок в Беларусь. «У них очень серьезные намерения», — заявил Мирзиеев.