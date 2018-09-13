Территорию для строительства «Белорусского квартала» подготовят к концу 2019 года

В рамках форума делового сотрудничества между Санкт-Петербургом Минском председатель Комитета по строительству Леонид Кулаков рассказал о ходе реализации «симметричных» проектов жилых кварталов в Северной столице и Минске.

Напомним, речь идет о строительстве «Петербургского» квартала в Минске и «Белорусского квартала» в нашем городе на территории Калининского района.

В части реализации данного проекта государственной программой Санкт-Петербурга, предусмотрены мероприятия по проектированию инженерной подготовки территории «Белорусского квартала», включая инженерное и инженерно-транспортное обеспечение. По итогам проведенных конкурсных процедур по этим работам уже определен исполнитель — «Ленпромтранспроект», который к концу 2019 года планирует завершить обозначенный объем работ.

Также по адресной инвестиционной программе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, предусмотрены работы по проектированию строительства жилых домов и социальных объектов.

«В соответствии с проектом планировки, помимо пяти жилых домов, предусмотрено строительство трех детских садов, школы и поликлиники» — подчеркнул Леонид Кулаков и добавил, что начало проведения большинства конкурсных процедур намечено на октябрь 2018 года.