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Территорию для строительства «Белорусского квартала» подготовят к концу 2019 года
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Территорию для строительства «Белорусского квартала» подготовят к концу 2019 года 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В рамках форума делового сотрудничества между Санкт-Петербургом и Минском председатель Комитета по строительству Леонид Кулаков рассказал о ходе реализации «симметричных» проектов жилых кварталов в Северной столице и Минске.
Напомним, речь идет о строительстве «Петербургского» квартала в Минске и «Белорусского квартала» в нашем городе на территории Калининского района.
В части реализации данного проекта государственной программой Санкт-Петербурга, предусмотрены мероприятия по проектированию инженерной подготовки территории «Белорусского квартала», включая инженерное и инженерно-транспортное обеспечение. По итогам проведенных конкурсных процедур по этим работам уже определен исполнитель — «Ленпромтранспроект», который к концу 2019 года планирует завершить обозначенный объем работ.
Также по адресной инвестиционной программе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, предусмотрены работы по проектированию строительства жилых домов и социальных объектов.
«В соответствии с проектом планировки, помимо пяти жилых домов, предусмотрено строительство трех детских садов, школы и поликлиники» — подчеркнул Леонид Кулаков и добавил, что начало проведения большинства конкурсных процедур намечено на октябрь 2018 года.
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