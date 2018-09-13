В столице Монголии пройдет монголо-казахстанская бизнес-встреча

Улан-Батор , 13 сентября / Синьхуа / — В столице Монголии 4-5 октября состоится монголо-казахстанская бизнес-встреча. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

В качестве организаторов выступают ТПП Монголии, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан и посольство Республики Казахстан в Монголии.

Цель бизнес-встречи — укрепление торговых связей между Монголией и Казахстаном и установление прочных деловых отношений между монгольскими и казахстанскими компаниями.

Участники рассмотрят текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном, расширение связей в сфере бизнеса и торговли.

К концу 2017 года двусторонний товарооборот между Монголией и Казахстаном достиг 36,6 млн долларов США, продемонстрировав рост на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. —0—