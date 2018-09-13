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В столице Монголии пройдет монголо-казахстанская бизнес-встреча
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В столице Монголии пройдет монголо-казахстанская бизнес-встреча 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Улан-Батор, 13 сентября /Синьхуа/ — В столице Монголии 4-5 октября состоится монголо-казахстанская бизнес-встреча. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.
В качестве организаторов выступают ТПП Монголии, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан и посольство Республики Казахстан в Монголии.
Цель бизнес-встречи — укрепление торговых связей между Монголией и Казахстаном и установление прочных деловых отношений между монгольскими и казахстанскими компаниями.
Участники рассмотрят текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном, расширение связей в сфере бизнеса и торговли.
К концу 2017 года двусторонний товарооборот между Монголией и Казахстаном достиг 36,6 млн долларов США, продемонстрировав рост на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. —0—
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