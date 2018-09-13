Встреча Лукашенко проходит в «Голубом дворце» президента Узбекистана

Прологом к переговорам Александра Лукашенко с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым , который накануне прибыл в Ташкент, стала в четверг, 13 сентября, церемония официальной встречи белорусского лидера в государственной резиденции «Куксарой» с участием оркестра и роты почетного караула, сообщает БЕЛТА. После исполнения гимнов президенты поприветствовали членов своих делегаций и направились на переговоры.

Встреча Лукашенко и Мирзиеева, как уже информировал «СОЮЗ», пройдет в формате один на один и в расширенном составе. Ожидается, что основное внимание будет уделено «расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники».

На встрече также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей.

По итогам переговоров стороны намерены подписать пакет двусторонних документов, после чего Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев встретятся с журналистами. Резиденция «Куксарой», по информации агентства, находится в 17 км от узбекской столицы в поселке Дурмень. Здесь размещаются иностранные официальные делегации, проводятся переговоры и иные мероприятия с участием лидера Узбекистана и других глав государств во время официальных визитов.