Иркутян приглашают на традиционный белорусский праздник «Дажынкі-2018»

15 сентября в 130 километрах от Иркутска , в поле недалеко от деревни Тургеневка состоится традиционный белорусский праздник «Дажынкі-2018». Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщил Алег Рудаков, член иркутского клуба белорусской культуры «Крывічы».

Для всех желающих посетить мероприятие будет организован подвоз. Отъезд из Иркутска в субботу 15 сентября от стоянки возле фонтана со стороны Дворца спорта в 10 часов. Сбор в 9-30 в офисе клуба по адресу: ул. Ленина, д. 54, каб.8. Для тех, кто хочет поехать на своём автомобиле, будет организована колонна. Начало праздника запланировано на 13:00.

Праздник продлится 3 часа. В программе: обучение жатве пшеницы серпом, обряд благодарности Земле-Кормилице, сбор главного «Снопа-Гаспадара», старинные «дажыначныя» песни и хороводы, мастер-классы по традиционным белорусским танцам.

Главным моментом праздника, по заявлению организаторов, станет традиционный белорусский обед в поле. Такой обед предки иркутских белорусов брали с собой, когда шли на работы далеко от дома. Меню обеда организаторы держат в секрете, но уверяют, что он очень вкусный и полезный. Кроме основных секретных блюд, прямо в поле приготовят традиционное белорусское блюдо «Сыта» и белорусский травяной чай «Звар».

Участие в празднике платное — 400 рублей с человека (те, кто едет на своей машине), 600 рублей — кто поедет на автобусе организаторов. Дети до 10 лет бесплатно.