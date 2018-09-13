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Иркутян приглашают на традиционный белорусский праздник «Дажынкі-2018»
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Иркутян приглашают на традиционный белорусский праздник «Дажынкі-2018» 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
15 сентября в 130 километрах от Иркутска, в поле недалеко от деревни Тургеневка состоится традиционный белорусский праздник «Дажынкі-2018». Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщил Алег Рудаков, член иркутского клуба белорусской культуры «Крывічы».
Для всех желающих посетить мероприятие будет организован подвоз. Отъезд из Иркутска в субботу 15 сентября от стоянки возле фонтана со стороны Дворца спорта в 10 часов. Сбор в 9-30 в офисе клуба по адресу: ул. Ленина, д. 54, каб.8. Для тех, кто хочет поехать на своём автомобиле, будет организована колонна. Начало праздника запланировано на 13:00.
Праздник продлится 3 часа. В программе: обучение жатве пшеницы серпом, обряд благодарности Земле-Кормилице, сбор главного «Снопа-Гаспадара», старинные «дажыначныя» песни и хороводы, мастер-классы по традиционным белорусским танцам.
Главным моментом праздника, по заявлению организаторов, станет традиционный белорусский обед в поле. Такой обед предки иркутских белорусов брали с собой, когда шли на работы далеко от дома. Меню обеда организаторы держат в секрете, но уверяют, что он очень вкусный и полезный. Кроме основных секретных блюд, прямо в поле приготовят традиционное белорусское блюдо «Сыта» и белорусский травяной чай «Звар».
Участие в празднике платное — 400 рублей с человека (те, кто едет на своей машине), 600 рублей — кто поедет на автобусе организаторов. Дети до 10 лет бесплатно.
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