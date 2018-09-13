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Товарооборот Марий Эл и Белоруссии в I полугодии превысил $47 млн
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Товарооборот Марий Эл и Белоруссии в I полугодии превысил $47 млн 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 12 сентября. Объем товарооборота между Республикой Марий Эл и Белоруссией за первое полугодие 2018 года превысил показатель в $47 млн Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы Марий Эл по итогам встречи с руководителем казанского отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Олегом Исаевым.
"Руководитель отделения в г. Казани посольства Республики Беларусь в Российской Федерации поблагодарил главу Марий Эл Александра Евстифеева за внимание, оказываемое к вопросам дальнейшего сотрудничества. Олег Исаев отметил высокую динамику внешнеэкономического торгового оборота. Так, объем внешнеторговых операций за I полугодие этого года составил $47,3 млн По итогам 2017 года этот показатель составлял $39,9 млн", — отмечается в сообщении.
Александр Евстифеев и Олег Исаев обсудили вопросы сотрудничества в рамках российского-белорусских отношений. Глава Марий Эл в ходе разговора отметил, что прежнее соглашение о сотрудничестве стало менее актуальным, в связи с этим готовится к подписанию новый документ. Подписание документа ожидается в октябре этого года в рамках V форума России и Белоруссии
"В 2000 году был подписан договор. Прошло почти 20 лет, за это время он частично выполнен, а в значительной части, с учетом времени, утратил свой смысл. Поэтому сейчас идет активная подготовка к новому соглашению", — цитирует главу Марий Эл его пресс-служба.
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