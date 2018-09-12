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Казахстан завершает делимитацию госграницы
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Казахстан завершает делимитацию госграницы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации договора с Туркменистаном и Узбекистаном о районе точке стыка государственных границ, сообщает в среду агентство «Казинформ».
Договор по предложению президента Нурсултана Назарбаева был подписан 10 ноября 2017 года в Самарканде. Главной целью документа является определение местоположения точки стыка госграниц трех стран.
«Договор является бессрочным и не подлежит денонсации. Ратификаци Согласно документу, эта точка расположена в районе плато Устюрт.я и вступление договора в силу будет способствовать завершению процесса делимитации госграницы Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном, устранению возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка и укреплению национальной безопасности страны», — сказал первый замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеубердин, выступивший с докладом.
По его словам, этот договор является последним документом, полностью завершающим делимитацию государственной границы республики. Он вступит в силу со дня обмена грамотами о ратификации.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о точке стыка границ в апреле 2018 года, а парламент Туркменистана ратифицировал договор в конце прошлого года.
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