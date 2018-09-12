Казахстан завершает делимитацию госграницы

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации договора с Туркменистаном Узбекистаном о районе точке стыка государственных границ, сообщает в среду агентство «Казинформ».

Договор по предложению президента Нурсултана Назарбаева был подписан 10 ноября 2017 года в Самарканде. Главной целью документа является определение местоположения точки стыка госграниц трех стран.

«Договор является бессрочным и не подлежит денонсации. Ратификаци Согласно документу, эта точка расположена в районе плато Устюрт.я и вступление договора в силу будет способствовать завершению процесса делимитации госграницы Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном, устранению возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка и укреплению национальной безопасности страны», — сказал первый замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеубердин, выступивший с докладом.

По его словам, этот договор является последним документом, полностью завершающим делимитацию государственной границы республики. Он вступит в силу со дня обмена грамотами о ратификации.