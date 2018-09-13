Название страны на гербе Казахстана напишут на латинице

АСТАНА , 13 сентября. / ТАСС /. Слово «Казахстан» напишут на государственном гербе республики на латинской графике в соответствии с обновленным стандартом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) министерства по инвестициям и развитию Казахстана

"12 сентября в Эталонном центре состоялось заседание научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Казахстана Жандарбека Малибекова и руководства РГП «КазИнСт», — говорится в сообщении.

На заседании участники приняли решение одобрить изменение к стандарту государственного герба Казахстана. «В национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова „Казакстан“ на латинской графике „QAZAQSTAN“ по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона», — уточнили в пресс-службе.

Это изменение разработано рабочей группой в соответствии с указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Для разработки новшества проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора государственного герба Казахстана.

Президент Казахстана 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латиницу до 2025 года. Утвержден вариант алфавита казахского языка на латинской графике.