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Название страны на гербе Казахстана напишут на латинице
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Название страны на гербе Казахстана напишут на латинице 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Слово «Казахстан» напишут на государственном гербе республики на латинской графике в соответствии с обновленным стандартом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
"12 сентября в Эталонном центре состоялось заседание научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Казахстана Жандарбека Малибекова и руководства РГП «КазИнСт», — говорится в сообщении.
На заседании участники приняли решение одобрить изменение к стандарту государственного герба Казахстана. «В национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова „Казакстан“ на латинской графике „QAZAQSTAN“ по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона», — уточнили в пресс-службе.
Это изменение разработано рабочей группой в соответствии с указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Для разработки новшества проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора государственного герба Казахстана.
Президент Казахстана 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латиницу до 2025 года. Утвержден вариант алфавита казахского языка на латинской графике.
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