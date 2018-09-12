Петербург и Минск договорились о сотрудничестве до 2020 года 

Петербург и Минск подписали «дорожную карту» по культурному сотрудничеству до 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко — Андрей Кибитов.
Официальная делегация из Белоруссии прибыла в город на Неве накануне в рамках Дней Минска.
Стороны обсудили строительство в двух городах «симметричных» кварталов — «Петербургского» в Минске и «Белорусского» в Северной столице — а также договорились взаимодействовать в области фармацевтики, гуманитарной и других сферах.
«Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском активно развивается по всем направлениям, и мы не планируем снижать набранный темп», — заявил Полтавченко.