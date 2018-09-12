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Беларусь и Россия создадут экспертный антимонопольный совет
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Беларусь и Россия создадут экспертный антимонопольный совет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Беларусь и Россия договорились о создании экспертного совета по вопросам развития конкуренции на общих значимых рынках товаров и услуг. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.
Решение было принято МАРТ и президиумом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В состав совета войдут представители антимонопольных органов. Также в него будут приглашаться эксперты из органов власти и бизнеса, в зависимости от рассматриваемого вопроса.
Также стороны договорились проработать список рынков и перечень вопросов для обсуждения.
Сегодня экономическая модель взаимодействия России и Беларуси претерпевает изменения. Вектор ее развития будет пределен на запланированной на 21 сентября встрече президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина.
На 25-27 сентября запланировано очередное заседание по вопросам деятельности экспертного совета в рамках «Недели конкуренции в России» в Сочи.
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