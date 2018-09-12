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Двухмиллионный житель Минска получит квартиру
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Двухмиллионный житель Минска получит квартиру 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Минская мэрия сообщает, что появление на свет 2-миллионного жителя белорусской столицы ожидается уже к концу следующего года. Это радостное событие будет отмечаться с размахом. Городские власти уже пообещали, что подарят малышу и его семье квартиру.
Точный механизм подсчета «юбиляра» как раз сейчас прорабатывает комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета.
"Вводные" же нынче таковы: население белорусской столицы, по данным на январь нынешнего года, составляло 1982444 человека. Причем за год оно выросло сразу на 22 тысячи человек. Впрочем, конкретные цифры, говорят чиновники, может скорректировать перепись населения, которая в Беларуси пройдет как раз в следующем году.
Накануне, к слову, минские власти торжественно поздравили молодых матерей, родивших в День города — 8 сентября. В этот день в роддомах белорусской столицы родились 22 мальчика и 11 девочек.
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