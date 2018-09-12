Ещё
Белорусская православная церковь протестует против решений Константинополя по Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусская православная церковь протестует против решений Константинополя по Украине 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Синод Белорусской православной церкви назвал решение Константинопольского патриархата назначить экзархов в Киев «агрессивным вмешательством» в дела церкви на Украине. Соответствующее обращение опубликовано в среду на сайте Московского патриархата.
"В связи с проявленным антиканоническим вмешательством патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви Синод Белорусской православной церкви постановил… выразить протест против деяния Константинопольского патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Заседание Координационного совета по ЧС стран ОДКБ пройдет в Алма-Ате 12 сентября Белоруссия настаивает на сохранении сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов Лукашенко поучаствовал в уборке урожая на президентском участке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина229
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление94
Япония отказала Путину601
Норкин взбесил россиян550
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева118
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
20:45
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Шоу-бизнес
04:40
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение