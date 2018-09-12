Белорусская православная церковь протестует против решений Константинополя по Украине

МОСКВА , 12 сентября. / ТАСС /. Синод Белорусской православной церкви назвал решение Константинопольского патриархата назначить экзархов в Киев «агрессивным вмешательством» в дела церкви на Украине . Соответствующее обращение опубликовано в среду на сайте Московского патриархата.

"В связи с проявленным антиканоническим вмешательством патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви Синод Белорусской православной церкви постановил… выразить протест против деяния Константинопольского патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства", — говорится в сообщении.