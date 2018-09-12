Челябинская область подружится с Узбекистаном

Как сообщила пресс-служба губернатора, южноуральские предприятия планируют заключить договоры с предприятиями Узбекистана . Власти видят широкие перспективы для развития взаимоотношений между этими регионами.

Такая дружба явилась результатом визита делегации РФ в Узбекистан в июне 2018 года. Тогда правительство Узбекистана поддержало заключение договора между южноуральским агрохолдинг «Чурилово» и государственной холдинговой компанией Узбекозиковкатхолдинг и ее подразделением «Узагроэкспорт» и ведущими сельхозпроизводителями на поставку сезонных овощей и фруктов.

Эти договоры дали свои первые плоды. Причем в прямом смысле слова. С июля 2018 года на территорию Урала и Сибири начались поставки овощей из Узбекистана. Уральцы и сибиряки получили уже около 700 тонн сельхозпродуктов.

За это время взаимный товарооборот составил уже 152 млн долларов. Власти считают, что экономическая выгода от такого сотрудничества будет только увеличиваться. «Мы уверены, что наши торгово-экономические отношения будут в дальнейшем развиваться на взаимовыгодной и плодотворной основе» — пояснил первый заместитель генерального прокурора Республики Узбекистан Эркабай Таджиев.