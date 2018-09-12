ЕС готов к переговорам с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии

Экономическая поддержка белорусских предпринимателей может в ближайшее время стать новым проектом Европейского союза , который, по словам главы представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, предварительно оценивается в несколько миллионов. Об этом стало известно БЕЛТА на конференции «Опыт применения территориально ориентированного подхода в РБ».

Подтвердив предварительную позицию ЕС, ее белорусский представитель пояснила, что речь идет о «проекте по экономическому местному развитию стоимостью $7 млн». Основное внимание, добавила Викторин , «будет делаться на предпринимателях, малых и средних предприятиях, местных бизнес-инкубаторах и социальных предприятиях». Смысл данного документа состоит в том, чтобы «стимулировать экономические возможности на районном и областном уровнях».

Глава миссии ЕС отметила, что планируется «выделить 5 млн евро на финансирование стартапов, кластерных инициатив, проекты, имеющие социальный эффект». Новый формат кооперации может стать продолжением проекта «Содействие развитию на местном уровне», который завершается в текущем году, добавила она. В беседе с журналистами Андреа Викторин уточнила, что в настоящее время «проект по финансированию местных инициатив находится на этапе подготовки».

Кроме того, Викторин дала понять, что ЕС готов к переговорам с Минском и «по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии». Правда, по ее словам, «еще не названа точная дата». Брюссель ожидает сейчас ответа от белорусского МИД

Как уже сообщало агентство, переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались четыре года назад. Последняя встреча дипломатов состоялась летом прошлого года в Минске.

В случае подписания данных соглашений, они упростят процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, а также позволят Минску надежнее обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории европейских стран.