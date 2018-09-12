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ЕС готов к переговорам с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии
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ЕС готов к переговорам с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Экономическая поддержка белорусских предпринимателей может в ближайшее время стать новым проектом Европейского союза, который, по словам главы представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, предварительно оценивается в несколько миллионов. Об этом стало известно БЕЛТА на конференции «Опыт применения территориально ориентированного подхода в РБ».
Подтвердив предварительную позицию ЕС, ее белорусский представитель пояснила, что речь идет о «проекте по экономическому местному развитию стоимостью $7 млн». Основное внимание, добавила Викторин, «будет делаться на предпринимателях, малых и средних предприятиях, местных бизнес-инкубаторах и социальных предприятиях». Смысл данного документа состоит в том, чтобы «стимулировать экономические возможности на районном и областном уровнях».
Глава миссии ЕС отметила, что планируется «выделить 5 млн евро на финансирование стартапов, кластерных инициатив, проекты, имеющие социальный эффект». Новый формат кооперации может стать продолжением проекта «Содействие развитию на местном уровне», который завершается в текущем году, добавила она. В беседе с журналистами Андреа Викторин уточнила, что в настоящее время «проект по финансированию местных инициатив находится на этапе подготовки».
Кроме того, Викторин дала понять, что ЕС готов к переговорам с Минском и «по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии». Правда, по ее словам, «еще не названа точная дата». Брюссель ожидает сейчас ответа от белорусского МИД.
Как уже сообщало агентство, переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались четыре года назад. Последняя встреча дипломатов состоялась летом прошлого года в Минске.
В случае подписания данных соглашений, они упростят процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, а также позволят Минску надежнее обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории европейских стран.
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