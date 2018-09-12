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В Казахстане ускоряют паспортный контроль на границе с Кыргызстаном
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В Казахстане ускоряют паспортный контроль на границе с Кыргызстаном 

Мир24 15 минут назад
Казахстан и Кыргызстан проведут демаркацию госграниц — соответствующий законопроект одобрен в Мажилисе парламента в Астане, передает телеканал «МИР 24».
Каждая сторона будет принимать меры по охране пограничных знаков, следить за тем, чтобы их не переместили или не разрушили. Также в следующем году на пропускных пунктах Казахстана почти вдвое увеличат число линий паспортного контроля. Таким образом, должна решиться проблема длительных очередей на границе.
«Основные пункты пропуска — это Кордай, Аухатты и Сартобе. Правильно было сказано, что в период отпусков у нас Кордай максимально забит гражданами, как нашей страны, так и Кыргызстана. В связи с этим мы принимаем меры по увеличению линий паспортного контроля проверки документов. Сейчас увеличили до 36 единиц, то есть 18 на въезд, 18 — на выезд», — пояснил Дархан Дильманов, директор пограничной службы Республики Казахстан.
Также депутаты Мажилиса одобрили ратификацию договора Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном о районе государственных границ.
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