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На медиафоруме в Минске призвали превратить Беларусь в IT-страну
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На медиафоруме в Минске призвали превратить Беларусь в IT-страну 

Российская Газета + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Приветствие участникам и гостям форума направил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, «Журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на вопросах соблюдения профессиональной этики и норм морали — таких же важных, как и свободное выражение своих убеждений». Белорусский медиафорум эксперты рассматривают не только как площадку для встреч, заключения ряда соглашений, но и как возможность обсудить, что происходит в отрасли.
Так, в Беларуси поставлена амбициозная задача: превратить государство в IT-страну. Неспроста «цифра» в медиапространстве рассматривается как наиболее эффективная технология, которая развивается даже не усиленными, а опережающими темпами. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич обратил внимание участников на еще одну серьезную проблему: «фейковых» новостей становится все больше. Информационная сфера находится под мощнейшим влиянием социальных медиа.
В этих условиях, говорится в резолюции, принятой участниками форума, крайне важным видится сохранение авторитета и позиций традиционных средств массовой информации — печатных и электронных — как субъектов информационного поля.
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