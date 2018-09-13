На медиафоруме в Минске призвали превратить Беларусь в IT-страну

Приветствие участникам и гостям форума направил президент Беларуси Александр Лукашенко . По его словам, «Журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на вопросах соблюдения профессиональной этики и норм морали — таких же важных, как и свободное выражение своих убеждений». Белорусский медиафорум эксперты рассматривают не только как площадку для встреч, заключения ряда соглашений, но и как возможность обсудить, что происходит в отрасли.

Так, в Беларуси поставлена амбициозная задача: превратить государство в IT-страну. Неспроста «цифра» в медиапространстве рассматривается как наиболее эффективная технология, которая развивается даже не усиленными, а опережающими темпами. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич обратил внимание участников на еще одну серьезную проблему: «фейковых» новостей становится все больше. Информационная сфера находится под мощнейшим влиянием социальных медиа.

В этих условиях, говорится в резолюции, принятой участниками форума, крайне важным видится сохранение авторитета и позиций традиционных средств массовой информации — печатных и электронных — как субъектов информационного поля.