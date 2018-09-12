Лукашенко направил приветствие участникам Белорусского медиафорума

Построение цифровой экономики требует не только от научного сообщества, но и от всего медиапространства устойчивого развития и качественных изменений в деятельности современных СМИ. Таков лейтмотив проходящего в Беларуси ХIII международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства».

Приветствие участникам и гостям этого традиционного конгресса, ставшего в Беларуси авторитетной площадкой для делового общения мастеров пера из стран ближнего и дальнего зарубежья, направил сегодня Александр Лукашенко

Эта деловая встреча, говорится в приветствии президента РБ, которое цитирует его пресс-служба, дает уникальную возможность обменяться профессиональным опытом и вдохновляет на новые идеи. «Современное медиапространство не имеет границ, а цифровые технологии открыли широкие возможности для творчества и предоставили богатый выбор источников информации. Поэтому сегодня журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на вопросах соблюдения профессиональной этики и норм морали — таких же важных, как и свободное выражение своих убеждений», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в поиске интересных решений, «способных сделать медиасреду еще более привлекательной, безопасной и полезной людям».

На Белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего», который проходит 11-14 сентября в Минске и Минской области, представлено около 30 стран.