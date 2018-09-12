Более 100 изданий представлено на полках китайских книг в магазине в Минске

Минск , 12 сентября / Синьхуа / — Более 100 изданий представлено на полках китайских книг в магазине «Книги&книжечки» в Минске, сообщается на сайте белорусского Министерства информации.

Международный проект «Полки китайских книг» инициирован китайской стороной, он реализуется в более чем 10 странах, и во вторник к нему присоединилась Беларусь.

На церемонии открытия проекта министр информации Беларуси Александр Карлюкевич подчеркнул, что интерес к китайской литературе в Беларуси растет, а выпуск издательствами книг, посвященных китайской проблематике, свидетельствует о существовании в Беларуси школы китаистики.

Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин рассказал, что представленные белорусским читателям книги — это классические произведения, издания о культуре, о развитии государства. Большой интерес представляет серия книг председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении».

Проект будет работать в течение недели в формате выставки, а затем издания начнут продаваться. —0—