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Более 100 изданий представлено на полках китайских книг в магазине в Минске
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Более 100 изданий представлено на полках китайских книг в магазине в Минске 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 12 сентября /Синьхуа/ — Более 100 изданий представлено на полках китайских книг в магазине «Книги&книжечки» в Минске, сообщается на сайте белорусского Министерства информации.
Международный проект «Полки китайских книг» инициирован китайской стороной, он реализуется в более чем 10 странах, и во вторник к нему присоединилась Беларусь.
На церемонии открытия проекта министр информации Беларуси Александр Карлюкевич подчеркнул, что интерес к китайской литературе в Беларуси растет, а выпуск издательствами книг, посвященных китайской проблематике, свидетельствует о существовании в Беларуси школы китаистики.
Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин рассказал, что представленные белорусским читателям книги — это классические произведения, издания о культуре, о развитии государства. Большой интерес представляет серия книг председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении».
Проект будет работать в течение недели в формате выставки, а затем издания начнут продаваться. —0—
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