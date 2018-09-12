Вечер китайской поэзии прошел в белорусском Доме дружбы

Минск , 12 сентября / Синьхуа / — Вечер китайской поэзии с успехом прошел во вторник в Доме дружбы в Минске.

Стихи известных китайских поэтов звучали в переводе на белорусский язык. На вечере отмечалась важность развития литературных связей между Беларусью Китаем как составляющей всестороннего взаимодействия между двумя государствами. В Беларуси в последние годы уделяется большое внимание переводам китайской поэзии на белорусский язык, создаются сборники китайской поэзии, которые пользуются популярностью у читателей.

Прекрасные поэтические строки китайских авторов на белорусском языке звучали на вечере в исполнении молодых артистов, а также студентов. Гости услышали произведения таких известных авторов, как Ли Бо, Ду Фу, Цюй Юань, Ай Цин.

Мероприятие посетили советник посольства КНР в Беларуси Чэнь Вэйвэй, представители общества дружбы «Беларусь-Китай», студенты и школьники, которые увлекаются китайской культурой. —0—