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Вечер китайской поэзии прошел в белорусском Доме дружбы
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Вечер китайской поэзии прошел в белорусском Доме дружбы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 12 сентября /Синьхуа/ — Вечер китайской поэзии с успехом прошел во вторник в Доме дружбы в Минске.
Стихи известных китайских поэтов звучали в переводе на белорусский язык. На вечере отмечалась важность развития литературных связей между Беларусью и Китаем как составляющей всестороннего взаимодействия между двумя государствами. В Беларуси в последние годы уделяется большое внимание переводам китайской поэзии на белорусский язык, создаются сборники китайской поэзии, которые пользуются популярностью у читателей.
Прекрасные поэтические строки китайских авторов на белорусском языке звучали на вечере в исполнении молодых артистов, а также студентов. Гости услышали произведения таких известных авторов, как Ли Бо, Ду Фу, Цюй Юань, Ай Цин.
Мероприятие посетили советник посольства КНР в Беларуси Чэнь Вэйвэй, представители общества дружбы «Беларусь-Китай», студенты и школьники, которые увлекаются китайской культурой. —0—
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