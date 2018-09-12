Шанхайский район Чаннин и Советский район Минска подписали соглашение о сотрудничестве

Минск , 12 сентября / Синьхуа / — Шанхайский район Чаннин и Советский район Минска подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщили в администрации этого района белорусской столицы.

Стороны выразили заинтересованность в осуществлении совместных проектов, взаимодействии в различных сферах, обмене опытом. Глава администрации района Чаннин Гу Хунхуэй пригласил минчан посетить Шанхай.

Во встрече участвовали представители 5 минских предприятий. К примеру, ОАО «Промсвязь» уже имеет опыт работы с такими китайскими компаниями, как ZTE и Huawei, и рассчитывает найти партнеров в Шанхае, в том числе для участия в проекте по переносу производства в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».