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Шанхайский район Чаннин и Советский район Минска подписали соглашение о сотрудничестве
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Шанхайский район Чаннин и Советский район Минска подписали соглашение о сотрудничестве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 12 сентября /Синьхуа/ — Шанхайский район Чаннин и Советский район Минска подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщили в администрации этого района белорусской столицы.
Стороны выразили заинтересованность в осуществлении совместных проектов, взаимодействии в различных сферах, обмене опытом. Глава администрации района Чаннин Гу Хунхуэй пригласил минчан посетить Шанхай.
Во встрече участвовали представители 5 минских предприятий. К примеру, ОАО «Промсвязь» уже имеет опыт работы с такими китайскими компаниями, как ZTE и Huawei, и рассчитывает найти партнеров в Шанхае, в том числе для участия в проекте по переносу производства в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».
Во время визита в Минск делегация из Шанхая посетила научно-технологический парк БНТУ «Политехник», минскую гимназию №23, ЦУМ. —0—
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