В Минске прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая»

Минск , 11 сентября / Синьхуа / — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае . Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич