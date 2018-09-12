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В Минске прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая»
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В Минске прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — В Минске накануне прошел Торгово-экономический форум «Парус Шанхая». Мероприятие состоялось в преддверии первой Китайской международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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