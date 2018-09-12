Лукашенко и Мирзиёев встретятся в Ташкенте

Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить направления развития политического диалога, а также взаимовыгодного сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах, передаёт РИА «Новости»

Также главы двух государств обменяются мнениями по «актуальной региональной и международной проблематике».

В рамках визита Александра Лукашенко в Узбекистан в Ташкенте будет работать выставка «Сделано в Беларуси», а также форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух государств.

По итогам саммита предполагается подписать совместное заявление глав государств, пакет соглашений и других документов, «предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью».

Речь может пойти и о «дорожной карте» сотрудничества двух стран на 2019-2023 годы.

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Ташкентом и Минском были установлены в начале 1993 года, первый посол Узбекистана появился в Беларуси только в 2018 году. До этого функции посла в Минске совмещал узбекистанский дипломат в Москве. Диппредставительство Минска в Ташкенте открылось в 1994 году.