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Лукашенко и Мирзиёев встретятся в Ташкенте
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Лукашенко и Мирзиёев встретятся в Ташкенте 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с 12 по 14 сентября с официальным визитом Ташкент. В МИД Узбекистана отметили, что поездка состоится по приглашению главы ценральноазиатской республики Шавката Мирзиёева.
Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить направления развития политического диалога, а также взаимовыгодного сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах, передаёт РИА «Новости».
Также главы двух государств обменяются мнениями по «актуальной региональной и международной проблематике».
В рамках визита Александра Лукашенко в Узбекистан в Ташкенте будет работать выставка «Сделано в Беларуси», а также форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух государств.
По итогам саммита предполагается подписать совместное заявление глав государств, пакет соглашений и других документов, «предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью».
Речь может пойти и о «дорожной карте» сотрудничества двух стран на 2019-2023 годы.
Несмотря на то, что дипломатические отношения между Ташкентом и Минском были установлены в начале 1993 года, первый посол Узбекистана появился в Беларуси только в 2018 году. До этого функции посла в Минске совмещал узбекистанский дипломат в Москве. Диппредставительство Минска в Ташкенте открылось в 1994 году.
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