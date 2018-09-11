Крупную партию ягод из Белоруссии задержали в Псковской области

«Инспекторами ведомства выявлено отсутствие маркировки на 1312 ящиках с клюквой и на 273 ящиках с брусникой, а также на древесных упаковочных материалах. В связи с нарушением требований ввоз крупной партии ягод на территорию Российской Федерации запрещен», — рассказали в ведомстве.

Проводится расследование.