Крупную партию ягод из Белоруссии задержали в Псковской области 

Более 17 тонн клюквы и брусники из Белоруссии задержали на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» в Псковской области. В Россельхознадзоре объяснили, что на ящиках с ягодами отсутствует маркировка, сообщило ИА FlashNord.
«Инспекторами ведомства выявлено отсутствие маркировки на 1312 ящиках с клюквой и на 273 ящиках с брусникой, а также на древесных упаковочных материалах. В связи с нарушением требований ввоз крупной партии ягод на территорию Российской Федерации запрещен», — рассказали в ведомстве.
Проводится расследование.