Заместитель главы Минтранса РФ Николай Асаул освобожден от должности 

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул освобожден от должности, сообщает Коммерсант.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано соответствующее распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 2018 года. Бывший заместитель руководителя ведомства назначен торговым представителем в Белоруссии.
С 2007 по 2010 год Асаул возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга.
В декабре 2010 года он назначен на должность замглавы Минтранса РФ, где курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.