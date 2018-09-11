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Заместитель главы Минтранса РФ Николай Асаул освобожден от должности
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Заместитель главы Минтранса РФ Николай Асаул освобожден от должности 

RUБЕЖ 39 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул освобожден от должности, сообщает Коммерсант.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано соответствующее распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 2018 года. Бывший заместитель руководителя ведомства назначен торговым представителем в Белоруссии.
С 2007 по 2010 год Асаул возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга.
В декабре 2010 года он назначен на должность замглавы Минтранса РФ, где курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.
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