Космонавт Юрий Батурин ведет репортаж с космического конгресса в Минске

Минск приехали 90 космонавтов из 18 стран. Те из космонавтов, кто приехал заранее до открытия конгресса, поучаствовали в фестивале науки, проходившем в Ботаническом саду Минска. Они отвечали на вопросы белорусских школьников и студентов.

Затем состоялось фотографирование космонавтов и начались заседания конгресса, в которых принимают участие белорусские ученые и студенты.

Вечером во Дворце Республики состоялся концерт мастеров искусств Республики Беларусь. Космонавты и астронавты тепло приняли выступающих. В ходе встречи собравшиеся поздравили трех недавних именинников-космонавтов — Светлану Савицкую , Сергея Крикалеува и Анатолия Арцебарского.

Во вторник, 11 сентября, продолжатся тематические сессии конгресса.