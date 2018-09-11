Космонавт Юрий Батурин ведет репортаж с космического конгресса в Минске 

В Минск приехали 90 космонавтов из 18 стран. Те из космонавтов, кто приехал заранее до открытия конгресса, поучаствовали в фестивале науки, проходившем в Ботаническом саду Минска. Они отвечали на вопросы белорусских школьников и студентов.
В понедельник конгресс открыл президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Выступили также белорусские космонавты Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий.
Затем состоялось фотографирование космонавтов и начались заседания конгресса, в которых принимают участие белорусские ученые и студенты.
Вечером во Дворце Республики состоялся концерт мастеров искусств Республики Беларусь. Космонавты и астронавты тепло приняли выступающих. В ходе встречи собравшиеся поздравили трех недавних именинников-космонавтов — Светлану Савицкую, Сергея Крикалеува и Анатолия Арцебарского.
Во вторник, 11 сентября, продолжатся тематические сессии конгресса.