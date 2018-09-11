Россия и Белоруссия разработают единые механизмы контроля за продуктами

России и МОСКВА , 11 сен — РИА Новости Белоруссии необходимо установить единые механизмы контроля за продуктами и понятные правила игры для бизнеса, допустив возможность введения системы предупреждений в отношении первичных нарушений, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева по итогам его встречи с заместителем премьер-министра Белоруссии Михаилом Русым.

В ходе встречи обсуждалось, в частности, сближение сторон по вопросам снятия взаимных ограничений по обороту продукции животного происхождения и противодействия фальсификации — в первую очередь, речь идет об обороте молочной продукции.

"Необходимо совместно отработать техрегламенты и навести порядок в работе надзорных органов двух государств, установив единые механизмы контроля и понятные правила игры для бизнеса, с возможностью введения системы предупреждений в отношении первичных нарушений", — сказали в пресс-службе по итогам встречи.

Кроме того, необходимо определить дальнейшие меры по борьбе с фальсификацией и минимизировать в продуктах питания наличие заменителей молочного жира. В пресс-службе также рассказали, что Михаил Русый поблагодарил РФ за проявленный усиленный контроль качества белорусских товаров, благодаря которому удалось повысить продовольственную безопасность страны и улучшить качество производимой в Белоруссии продукции.

По его словам, проведенные дополнительные проверки белорусской молочной продукции показали, что выявленные несоответствия теперь не являются критичными, и товар не относится к высокой степени риска, соответственно не представляет угрозы для здоровья граждан. Кроме того, Белоруссии удалось исправить ситуацию с фальсификацией молочной продукции.

"В настоящее время белорусской стороной составлен согласованный с РФ реестр предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию на территорию России. Вице-премьер Михаил Русый признал, что российские лабораторные базы, особенно расположенные на границе, сильнее белорусских. И сейчас заключено специальное соглашение о проведении дополнительного технологического контроля поставляемой в РФ продукции", — добавили в пресс-службе.