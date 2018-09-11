Александр Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы

Открытая двухдневная дискуссия на круглом столе, которая пройдет в национальном парламенте РБ «принесет определенную пользу не только Минску , но и в целом Европе, а также самому конгрессу». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко . Свою позицию он изложил сегодня на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем, передает пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко акцентировал внимание своей визави на интересе, который проявляет его страна к опыту СЕ в сфере местного самоуправления. «Управление регионами — это весьма важная в современном мире тема. И то, что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. Мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с конгрессом», — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Гудрун Мослер-Тернстрем за возможность провести в белорусской столице подобную деловую встречу и обратил внимание, что республика уже накопила существенный опыт межрегионального сотрудничества с Россией, Украиной и странами Балтии в рамках трансграничных программ.

Осенью, сообщил Лукашенко, состоится встреча руководителей областей Беларуси и России в формате форума регионов Союзного государства, а в конце октября — двусторонний форум регионов РБ и Украины. Он пригласил Гудрун Мослер-Тернстрем на эти мероприятия, выразив уверенность в том, что она сможет стать свидетелем «осязаемых результатов от регионального сотрудничества».

В свою очередь, Гудрун Мослер-Тернстрем отметила, что предстоящий экспертный диалог в Минске — это только начало сотрудничества в сфере местного самоуправления. Она подчеркнула открытость взаимодействия сторон, а также то, что обеим структурам есть чему поучиться друг у друга.

Как уже сообщал «СОЮЗ», Конгресс местных и региональных властей СЕ — консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики парламента РБ имеет статус приглашенного наблюдателя в этом Конгрессе.