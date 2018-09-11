Поставки молочной продукции из России в Белоруссию в 2017 году оказались вдвое ниже плана

Объем поставок российской молочной продукции в Белоруссию в 2017 году составили 44% от прогнозного объема, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Алексея Гордеева по итогам рабочей встречи с вице-премьером Белоруссии Михаилом Русым.

«В ходе двусторонней встречи был представлен детальный баланс экспорта и импорта продукции АПК за 2017год … по прогнозам спроса и предложения Союзного государства. Цифры свидетельствуют о том, что в целом запланированные показатели были выдержаны. За 2017 год Россия даже перевыполнила план по экспорту мясной продукции на 114%, по яйцу — на 209%, а по молоку и молокопродуктам, напротив, поставки упали почти в два раза и составили 50,7 тысяч тонн, а это 44% от прогнозируемых объемов в 113 тысяч тонн», — сказал журналистам представитель Гордеева.

Поставки Белоруссии по некоторым позициям также оказались ниже плана, отметил представитель вице-премьера.

«В поставках со стороны Белоруссии тоже имеется недобор — по мясу на 6,4%, по молочной продукции — на 19%, по яйцу — на 7,1%, а по льноволокну экспорт, наоборот, превысил план на 150%», — сказал он журналистам.

Показатели первой половины 2018 года также оказались несколько ниже прогноза, сказал представитель вице-премьера.

«Общие объемы и фактические показатели по 2018 году чуть снизились. Это отчасти является результатом ввода ограничений оборота белорусской продукции животного происхождения на территории Российской Федерации, в том числе, по причине ее неполного соответствия ветеринарным нормам РФ», — сказал он.

Также вице-премьеры приняли решение поручить министерствам сельского хозяйства России и Белоруссии проработать новый баланс поставок продукции на 2019 год.