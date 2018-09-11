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Курс на Запад: Белоруссия хочет развивать отношения с ЕС
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Золотов вызвал Навального на дуэль
Золотов вызвал Навального на дуэль

Курс на Запад: Белоруссия хочет развивать отношения с ЕС 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 11 сентября сообщил спикер верхней палаты белорусского парламента (Совета Республики) Михаил Мясникович, передает РИА Новости.
«У нас в последние годы активизировалась работа с Советом Европы, Европейским союзом, в целом с большой объединенной Европой. Мы это приветствуем и делаем все для того, чтобы эти позиции закрепить и развивать. Хочу сказать, что мы достаточно неплохо продвинулись по вопросам местного самоуправления и сотрудничества в этой сфере», — отметил Мясникович.
Спикер провел встречу с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем, которая прибыла в Минск для участия в мероприятиях, посвященных вопросам местного самоуправления. В них примут участие представители Конгресса местных и региональных властей из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне участия Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы — консультативный орган, представляющий местные и региональные власти европейских государств. Конгресс насчитывает 324 члена, которые представляют около 200 тысяч административно-территориальных единиц 47 государств-членов Совета Европы. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Белоруссии имеет статус приглашенного наблюдателя в конгрессе.
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