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Меня — в президенты!
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Золотов вызвал Навального на дуэль

Меня — в президенты! 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Центризбирком завершил прием заявок от желающих баллотироваться на пост президента Грузии. Число претендентов оказалось рекордным за всю историю президентских выборов в стране — 45 человек!
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