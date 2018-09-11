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Меня — в президенты!
Sputnik Грузия
1 час назад
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Sputnik Грузия
Центризбирком
завершил прием заявок от желающих баллотироваться на пост президента Грузии. Число претендентов оказалось рекордным за всю историю президентских выборов в стране — 45 человек!
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