Минск заинтересован в активизации сотрудничества с Европой

Заинтересованность Минска в динамичной и масштабной кооперации с объединенной Европой высказал сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей СЕ (КМРВ) Гудрун Мослер-Тернстрем, передает БЕЛТА.

Белорусский спикер приветствовал наметившиеся в последние годы контакты и связи с европейскими институтами и дал понять, что Минск «сделает все возможное, чтобы данные позиции закрепить и развивать». Он констатировал также, что стороны продвинулись и в сотрудничестве в сфере местного самоуправления. Парламентарий выразил уверенность в успешном проведении круглого стола по актуальным вопросам местного самоуправления, который палата парламента совместно с КМРВ проведет в белорусской столице.

Гудрун Мослер-Тернстрем, которая возглавляет европейскую делегацию, подчеркнула, что рассчитывает «не только обменяться опытом развития местного самоуправления, но также изучить белорусские наработки в этой сфере». Как уже сообщалось, в мероприятии примут участие представители конгресса Франции, Италии, Нидерландов, Греции и Румынии.

Во время круглого стола, сообщает агентство, будут рассмотрены вопросы сближения белорусского законодательства и положений Европейской хартии местного самоуправления. Речь также пойдет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Особое внимание будет уделено укреплению побратимских связей «как инструмента развития приграничных территорий».