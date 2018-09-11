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Мэром Астаны стал бывший министр финансов Казахстана Султанов
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Мэром Астаны стал бывший министр финансов Казахстана Султанов 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 11 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Астаны бывшего министра финансов Бахыта Султанова, сообщила пресс-служба президента.
"Указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен акимом города Астаны", — говорится в сообщении пресс-службы.
До этого назначения Султанов возглавлял министерство финансов республики.
Ранее возглавлявший городскую администрацию Асет Исекешев в понедельник был назначен на должность руководителя администрации президента.
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