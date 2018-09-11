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В Петербурге стартовали дни белорусской столицы
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В Петербурге стартовали дни белорусской столицы 

Мир24 4 часа назад
Сегодня в Санкт-Петербурге стартуют дни белорусской столицы. Город на Неве посетит большая делегация из Минска, сообщает телеканал «МИР 24».
Руководство двух городов обсудит, как улучшить торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество на ближайшие три года. В программе — крупный бизнес-форум, выставка товаров белорусского производства, а также спортивные и культурные мероприятия.
«Это не только дни культуры, это экономический форум. Будет предусмотрена достаточно обширная программа. Это такие области, как экономика, здравоохранение, образование, культура. Будут запланированы выставочные мероприятия, на которых будет презентация белорусских товаров народного потребления, в том числе, легкой промышленности, порядка 40 предприятий будут участвовать. На сам бизнес-форум заявилось порядка семи — восьми компаний, которые примут участие в двухсторонних встречах. Обсудят свои проблемы, постараются найти партнеров и, возможно, подпишут новые контракты в рамках действующего форума», — сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович.
Дни Минска в Петербурге завершатся 13 сентября уже проходили три года назад.
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