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Петербург и Минск подписали «Дорожную карту» до 2020 года
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Петербург и Минск подписали «Дорожную карту» до 2020 года 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Представители власти Минска и Петербурга подписали план мероприятий о торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на 2018-2020 годы — так называемую «Дорожную карту». Как сообщается на официальном сайте Мингорисполкома, свои подписи на документе поставили первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Федор Ромашевский и петербургский градоначальник Георгий Полтавченко.
— В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, — отметили в Мнгорисполкоме. — В частности, строительство симметричных кварталов — Санкт-Петербургского в Минске и Минского в городе на Неве. Также было предложено изучить возможности по подготовке специалистов в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. Обсуждая вопросы культурного обмена и гуманитарных связей,
Еще одна важная составляющая визита — встречи глав районов Минска и Санкт-Петербурга. В ходе них были подписаны соглашение о сотрудничестве между администрациями Фрунзенского района Минска и Курортного района Санкт-Петербурга, а также программа сотрудничества между Центральным районом Санкт-Петербурга и Центральным районом Минска по торгово-экономическим, научно-техническим, образовательным и культурным вопросам на 2019-2020 годы.
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