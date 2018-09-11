Ещё
Додон отправит Лукашенко засеянную ими вместе кукурузу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон отправит Лукашенко засеянную ими вместе кукурузу 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отправит своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко кукурузу, в посеве которой они вместе участвовали в апреле. Об этом глава Молдавии написал в понедельник на своей странице в Facebook.
"Собранная кукуруза будет отправлена в Беларусь, как и обещал глава молдавского государства Игорь Додон своему белорусскому коллеге", — говорится в сообщении.
В апреле глава государства рассказал, что Молдавия является главным поставщиком семян кукурузы в Белоруссию. В ходе официального визита Лукашенко в Молдавию 18-19 апреля они посетили научно-исследовательское объединение «Порумбень» под Кишиневом и вместе засеяли кукурузное поле на белорусском тракторе.
ТАСС: последние новости
Белоруссия настаивает на сохранении сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов Лукашенко поучаствовал в уборке урожая на президентском участке Глава ЕОК: подготовка к Европейским играм в Минске идет очень хорошо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1441
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1253
В Италии встали на сторону России63
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане150
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами281
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение