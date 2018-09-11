Додон отправит Лукашенко засеянную ими вместе кукурузу 

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отправит своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко кукурузу, в посеве которой они вместе участвовали в апреле. Об этом глава Молдавии написал в понедельник на своей странице в Facebook.
"Собранная кукуруза будет отправлена в Беларусь, как и обещал глава молдавского государства Игорь Додон своему белорусскому коллеге", — говорится в сообщении.
В апреле глава государства рассказал, что Молдавия является главным поставщиком семян кукурузы в Белоруссию. В ходе официального визита Лукашенко в Молдавию 18-19 апреля они посетили научно-исследовательское объединение «Порумбень» под Кишиневом и вместе засеяли кукурузное поле на белорусском тракторе.