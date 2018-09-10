Ещё
На Белорусском направлении МЖД задерживается электропоезд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Белорусском направлении МЖД задерживается электропоезд 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Задержана электричка №6615.
В понедельник стало известно, что на Белорусском направлении Московской железной дороги произошли изменения в расписании.
По официальным данным Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), 10 сентября задерживается один электропоезд.
Внимание! Белорусское направление. Задержан п. 6615 (Москва — Одинцово) на 35 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на ж/д.
— ЦППК (@centralppk) 10 сентября 2018 г.
В публикации говорится, что произошел инцидент, когда человек переходил железнодорожные пути.
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт: Россия не пойдет на уступки Белоруссии по поставкам нефти Обработано свыше 90 процентов протоколов на выборах мэра Москвы Петр Порошенко: Украина может «перехватывать» данные российских военных спутников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1424
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1234
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами280
Шнуров показал новую спутницу и назвал ее имя11
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане148
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение