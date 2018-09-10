На Белорусском направлении МЖД задерживается электропоезд

Задержана электричка №6615.

В понедельник стало известно, что на Белорусском направлении Московской железной дороги произошли изменения в расписании.

По официальным данным Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), 10 сентября задерживается один электропоезд.

Внимание! Белорусское направление. Задержан п. 6615 (Москва — Одинцово) на 35 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на ж/д.

— ЦППК (@centralppk) 10 сентября 2018 г.

В публикации говорится, что произошел инцидент, когда человек переходил железнодорожные пути.