Лукашенко рассказал о главном итоге переговоров с лидером Узбекистана

Если узбекские братья увидят в Беларуси что-то важное для своей страны, пояснил руководитель страны, «это будет немедленно сделано: перенесено производство или создадим совместное предприятие». В пример он привел возможность создания производств легкой промышленности. «Мы будем возделывать хлопок, перерабатывать его в Беларуси и продавать на рынках, где хлопок не возделывается, — предложил он. — У нас есть технологии, люди, у нас сохранилась школа, производство. Будем договариваться».

Лукашенко напомнил, что в советские времена хлопок из этой среднеазиатской республики перерабатывался в Беларуси — в Барановичах работал огромный комбинат. «Надо вернуться к этому опыту и сделать это взаимовыгодным», — заявил он. Предметом обсуждения на встрече руководителей стала и возможная перспектива совместного выхода на рынок Афганистана. Белорусский руководитель подтвердил заинтересованность Минска в поддержке этой идеи «узбекскими братьями».

Поэтому, «создавая в Узбекистане продукцию, в том числе, сложную, машиностроительную, давайте вместе пойдем и поможем афганцам. Они это оценят, им все нужно», — сказал президент РБ, уточнив, что афганский рынок не нуждается пока в суперкомбайнах или навороченных тракторах, им нужна простая и надежная техника.

По словам президента, белорусские специалисты готовы сегодня собирать эту технику в Ташкенте и приступить к ее реализации — «не только в Узбекистане, но и в Таджикистане, Афганистане», — добавил он. При этом, подчеркнул Лукашенко, в создании совместных предприятий и передаче опыта «нет никакой благотворительности». Узбекское государство готово за эти технологии платить, уточнил он смою мысль, и поддерживать создание совместных предприятий. «Что еще надо? Для нашего растущего производства нужны рынки, и нам предлагают: приходите — 33 млн человек. Это только на территории, а вокруг — колоссальнейший регион», — резюмировал белорусский лидер.