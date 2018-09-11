Ещё
Небывалый урожай: кукурузу, засеянную Лукашенко, отправят в Беларусь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Золотов вызвал Навального на дуэль
Золотов вызвал Навального на дуэль

Небывалый урожай: кукурузу, засеянную Лукашенко, отправят в Беларусь 

Sputnik Молдова + ещё 2 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Засеянная весной этого года в Молдове кукуруза дала очень хороший урожай, рассказал в интервью белорусским СМИ президент Игорь Додон, отмечает Sputnik Беларусь.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле в ходе визита в Молдову засеял кукурузное поле вместе с коллегой Игорем Додоном. Спустя пять месяцев журналисты поинтересовались у президента Молдовы «президентским» урожаем.
Лукашенко рассказал, как Белоруссия может помочь Молдове>>>
"Мы, конечно, следили, что с этими полями. И я знаю, что урожай очень хороший. Иначе не могло быть, когда такой президент, как Александр Григорьевич, в сельском хозяйстве разбирается и любит сельское хозяйство, конечно, не могло не получиться хорошо. Урожай очень хороший, и я обещал Александру Григорьевичу, что из этого урожая мы соберем кукурузу и обязательно отправим в Беларусь", — рассказал Додон.
Молдавский лидер подчеркнул: Александра Лукашенко считают другом не только президента, но и всего народа страны.
На вопрос о том, можно ли урожай кукурузы назвать символом плодотворного сотрудничества между странами, Додон отметил, что в пример можно привести не только его.
Лукашенко в Молдове: мед, вино и признание в любви>>>
"У нас положительная динамика по всем направлениям. И по торговле рост и в прошлом году, и в этом. У нас очень хорошие отношения и в гуманитарных сферах: обмен студентами, большие диаспоры. И буквально на следующей неделе мы будем решать вопрос о проведении фестиваля молдавского вина в Минске, такая договоренность между президентами тоже была", — добавил глава государства.
Лукашенко находился в Молдове с официальным визитом в конце апреля текущего года. Вместе с ним страну посетили представители различных госведомств и бизнеса Белоруссии, был подписан ряд двусторонних соглашений.
Sputnik Молдова: последние новости
Санкции против России: кто на самом деле проиграл Из интервью Хворостовского: моя жизнь – удачное стечение обстоятельств С первого июля Skype перестанет работать у миллионов пользователей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовница родила Петросяну ребенка70
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине193
«Скоро на улицу будет опасно выходить»28
Михалкова прооперировали в Москве204
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех186
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
04:50
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
В мире Армия
08:32
Любовница родила Петросяну ребенка
Шоу-бизнес
00:52
Крупнейшие учения в России связали с Сирией
Армия
01:00
Шнуров показал новую подругу
Шоу-бизнес
00:52
Отравление Скрипалей приписали российским «Чистильщикикам»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение