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Родителям двухмиллионного жителя Минска подарят квартиру
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Родителям двухмиллионного жителя Минска подарят квартиру 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Городские власти подарят квартиру родителям двухмиллионного жителя Минска, сообщает Sputnik Беларусь.
Представители столичной мэрии в понедельник поздравили женщин, ставших мамами в День города, который прошел в Минске в субботу.
Как сообщили в администрации города, согласно расчетам, двухмиллионный минчанин появится на свет к концу 2019 года. Родители малыша получат в подарок квартиру.
В День города в Минске на свет появились 33 ребенка. При этом мальчиков в два раза больше, чем девочек: 22 и 11 соответственно. В целом же по республике сохраняется «перевес» в пользу женщин: 53% населения Беларуси — представительницы прекрасного пола.
Вопросам необходимости увеличения численности жителей Белоруссии постоянно уделяет внимание президент Александр Лукашенко. По словам главы государства, республика может прокормить население в 20 миллионов человек, а ближайшей задачей он ставил цифру в 15 миллионов.
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