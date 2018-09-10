Родителям двухмиллионного жителя Минска подарят квартиру

Представители столичной мэрии в понедельник поздравили женщин, ставших мамами в День города, который прошел в Минске в субботу.

Как сообщили в администрации города, согласно расчетам, двухмиллионный минчанин появится на свет к концу 2019 года. Родители малыша получат в подарок квартиру.

В День города в Минске на свет появились 33 ребенка. При этом мальчиков в два раза больше, чем девочек: 22 и 11 соответственно. В целом же по республике сохраняется «перевес» в пользу женщин: 53% населения Беларуси — представительницы прекрасного пола.

Вопросам необходимости увеличения численности жителей Белоруссии постоянно уделяет внимание президент Александр Лукашенко . По словам главы государства, республика может прокормить население в 20 миллионов человек, а ближайшей задачей он ставил цифру в 15 миллионов.

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