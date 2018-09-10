В Татарстане начались испытания уникального белорусского комбайна 

В Менделеевском районе Татарстана проходят полевые испытания не имеющего мировых аналогов газомоторного белорусского комбайна «Палессе» КЗС-4118к производства ОАО «Гомсельмаш». Об этом сообщается на сайте Посольства Беларуси в России.
Комбайн проходит тестирование на уборке ячменя, пшеницы, кукурузы и других зерновых культур.
По итогам испытаний планируется подписать протокол о дальнейшем сотрудничестве в области эксплуатации комбайнов на газомоторном топливе.
Отметим, что в настоящее время в АПК Татарстана работает более 45% зерноуборочных комбайнов белорусского производства.