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В Татарстане начались испытания уникального белорусского комбайна
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В Татарстане начались испытания уникального белорусского комбайна 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В Менделеевском районе Татарстана проходят полевые испытания не имеющего мировых аналогов газомоторного белорусского комбайна «Палессе» КЗС-4118к производства ОАО «Гомсельмаш». Об этом сообщается на сайте Посольства Беларуси в России.
Комбайн проходит тестирование на уборке ячменя, пшеницы, кукурузы и других зерновых культур.
По итогам испытаний планируется подписать протокол о дальнейшем сотрудничестве в области эксплуатации комбайнов на газомоторном топливе.
Отметим, что в настоящее время в АПК Татарстана работает более 45% зерноуборочных комбайнов белорусского производства.
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