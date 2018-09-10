Актауский морской торговый порт (Казахстан) лишен статуса международного

«Правительство Республики Казахстан постановляет: переименовать АО „Национальная компания „Актауский международный морской торговый порт“ в АО „Национальная компания „Актауский морской торговый порт“, — говорится в постановлении.

В постановлении также говорится, „признать утратившим силу постановление правительства от 31 июля 2003 года № 768 „О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения“.

19 апреля парламент Казахстана одобрил ратификацию протокола о внесении изменения в соглашение между Казахстаном и Соединенными Штатами — об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита спецгруза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана. Протокол предусматривает включение портов Актау и Курык в маршрут транзита специального груза. 5 мая протокол подписал президента Казахстана Нурсултан Назарбаев

Само соглашение было заключено между Казахстаном и США в июне 2010 года. Оно позволяет осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан через Каспийское море и в обратном направлении, в том числе через территории Узбекистана и Азербайджана. Протокол, вступивший в силу в 2018 году, лишь дополняет пункты пропусков портами Курык и Актау. Дополнение внесено по просьбе американской стороны.