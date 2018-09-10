Минск настаивает на сохранении объемов поставок нефтепродуктов из России

Российская сторона ранее подняла вопрос об ограничении объемов беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Как пояснял, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак , проблема в том, что они могут просто реэкспортироваться. В этом случае экспортные пошлины российский бюджет недополучает.

"Мы настаиваем на сохранении традиционно сложившихся объемов. Никаких резкостей, нам нужна стабильность", — сказал Ляшенко журналистам, комментируя позицию Минска по переговорам с РФ о поставках нефтепродуктов в республику.

По его словам, на этой неделе запланирована его встреча с российским коллегой, во время которой стороны обсудят состояние торговли нефтепродуктами и ее объемы.

"Идет рабочий процесс… Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение (действующие — ред.) объемы никто не ставит", — подчеркнул вице-премьер.