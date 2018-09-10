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Минск настаивает на сохранении объемов поставок нефтепродуктов из России
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Минск настаивает на сохранении объемов поставок нефтепродуктов из России 

РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Белоруссия выступает за сохранение традиционно сложившихся объемов поставок нефтепродуктов из России в республику, заявил в понедельник в Минске белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.
Российская сторона ранее подняла вопрос об ограничении объемов беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Как пояснял, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак, проблема в том, что они могут просто реэкспортироваться. В этом случае экспортные пошлины российский бюджет недополучает.
"Мы настаиваем на сохранении традиционно сложившихся объемов. Никаких резкостей, нам нужна стабильность", — сказал Ляшенко журналистам, комментируя позицию Минска по переговорам с РФ о поставках нефтепродуктов в республику.
По его словам, на этой неделе запланирована его встреча с российским коллегой, во время которой стороны обсудят состояние торговли нефтепродуктами и ее объемы.
"Идет рабочий процесс… Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение (действующие — ред.) объемы никто не ставит", — подчеркнул вице-премьер.
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