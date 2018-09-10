Минск отпраздновал День города

Минск , 9 сентября / Синьхуа / — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)