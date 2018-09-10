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Минск отпраздновал День города
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Минск отпраздновал День города 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 9 сентября /Синьхуа/ — Праздничная программа, посвященная Дню города, развернулась в Минске на 20 площадках. Здесь выступили музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы, прошли свадебные церемонии, открылись торговые ряды и ярмарка ремесленников. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
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