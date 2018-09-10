Ассоциация кондитеров пожаловалась Медведеву на дефицит сухого молока

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» написала письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву . В документе говорится о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли из-за запрета поставок этой продукции из Белоруссии , пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин в письме отмечает, что российские поставщики не могут покрыть острую нехватку качественных сухих молочных продуктов. По данным ассоциации, местное сухое молочное сырье обеспечивает только 50% потребностей российских кондитеров.

Представитель Гордеева заявил, что с разобраться с ситуацией поручено Минсельхозу . «Ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов», — отметили в пресс-службе ведомства.