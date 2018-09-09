ЕС и Белоруссия могут до конца года подписать соглашение о приоритетах сотрудничества

МИНСК , 9 сентября. / ТАСС /. Евросоюз Белоруссия могут до конца 2018 года подписать соглашение о приоритетах партнерства. Об этом заявил в воскресенье еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Мне кажется, что мы сможем это сделать довольно скоро. Для этого нужен последний толчок с белорусской стороны", — отметил еврокомиссар.

На вопрос о том, будет ли подписано соглашение в этом году, Хан сказал: «Я надеюсь. Давайте будем держать кулаки».

Еврокомиссар заявил, что среди прочего соглашение между Минском и Брюсселем предусматривает «инвестиции в экономическое развитие Белоруссии». «Это довольно привлекательный рынок, и нашей стороне важно иметь сильную экономику по соседству», — добавил Хан.