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ЕС и Белоруссия могут до конца года подписать соглашение о приоритетах сотрудничества
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ЕС и Белоруссия могут до конца года подписать соглашение о приоритетах сотрудничества 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Белоруссия могут до конца 2018 года подписать соглашение о приоритетах партнерства. Об этом заявил в воскресенье еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в эфире белорусского телеканала ОНТ.
"Мне кажется, что мы сможем это сделать довольно скоро. Для этого нужен последний толчок с белорусской стороны", — отметил еврокомиссар.
На вопрос о том, будет ли подписано соглашение в этом году, Хан сказал: «Я надеюсь. Давайте будем держать кулаки».
Еврокомиссар заявил, что среди прочего соглашение между Минском и Брюсселем предусматривает «инвестиции в экономическое развитие Белоруссии». «Это довольно привлекательный рынок, и нашей стороне важно иметь сильную экономику по соседству», — добавил Хан.
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