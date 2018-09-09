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Минфин Белоруссии рассчитывает разместить облигации в Китае и РФ на $2 млрд
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Минфин Белоруссии рассчитывает разместить облигации в Китае и РФ на $2 млрд 

ТАСС 2 часа назад
МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия планирует в среднесрочной перспективе разместить свои облигации на рынках Китая и России на сумму до $2 млрд Об этом сообщил в воскресенье министр финансов Белоруссии Максим Ермолович в эфире белорусского телеканала СТВ.
"Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков — российского, китайского и других рынков сможем привлечь заимствования до $2 млрд суммарно на несколько лет", — отметил глава минфина.
"Мы не планируем выходить на размещение евробондов в ближайшей перспективе. Я говорю о перспективе 2019 года", — сказал Ермолович. «Мы готовимся к размещению суверенных облигаций на локальных рынках. Это рынки Китая и Российской Федерации», — подтвердил глава минфина Белоруссии.
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