В Молдавии опровергли сообщения о госпитализации Додона

«Мы сегодня с ним вместе были на службе в честь двадцатилетия Кагульской и Комратской епархии, он был вместе с супругой. Это мероприятие закончилось в 12 часов дня, он уехал в Кишинёв, а я в Гагаузию. Потом я прочитала новости, перезвонила ему, говорила с ним по телефону. С ним всё в порядке, он не госпитализирован, не пострадал», — сказала Влах.

Ранее в полиции Молдавии подтвердили факт ДТП при участии автомобиля с президентом страны Игорем Додоном.