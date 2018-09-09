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В Молдавии опровергли сообщения о госпитализации Додона
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В Молдавии опровергли сообщения о госпитализации Додона 

RT на русском + ещё 9 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Башкан (глава) республики Гагаузия Ирина Влах в беседе с RT опровергла данные о госпитализации президента Молдавии Игоря Додона.
«Мы сегодня с ним вместе были на службе в честь двадцатилетия Кагульской и Комратской епархии, он был вместе с супругой. Это мероприятие закончилось в 12 часов дня, он уехал в Кишинёв, а я в Гагаузию. Потом я прочитала новости, перезвонила ему, говорила с ним по телефону. С ним всё в порядке, он не госпитализирован, не пострадал», — сказала Влах.
Ранее в полиции Молдавии подтвердили факт ДТП при участии автомобиля с президентом страны Игорем Додоном.
RT на русском: последние новости
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