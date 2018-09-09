Белорусская федерация футбола отказалась инициировать разбирательство по кричалкам о «москалях»

правоохранительных органов: Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что комментировал матч и не заметил, чтобы выкрики были массовыми. На вопрос, планирует ли федерация провести разбирательство, он ответил, что для этого нужен запрос от UEFA

«Мы в любом случае сначала получим от UEFA, скажем так, их отчёт о том, что происходило на стадионе. Получим информацию от правоохранительных органов в любом случае, связанную с этими нюансами, и далее уже на основании информации будем делать какие-то выводы. То есть на данный момент мы исходим из того, что нам нужно получить те основания, которые дадут нам, скажем так, и повод для разбирательства, и какие-то моменты, чтобы мы какие-то ответные действия предпринимали».

По поводу реакции на видеозапись инцидента, появившуюся в соцсетях, Герчиков сказал, что Белорусская федерация футбола будет реагировать на официальные запросы:

«Прежде всего, мы, как структура, которая взаимодействует напрямую с UEFA и считает, что мы ответственны, прежде всего, за футбол в этой стране, должны получить отзыв от UEFA».

Матч в рамках турнира Лиги наций между сборными Белоруссии и Сан-Марино прошёл 8 сентября в Минске и завершился со счётом 5:0.