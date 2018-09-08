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Министр по инвестициям и развитию Казахстана встретился с заместителем министра коммерции КНР
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Министр по инвестициям и развитию Казахстана встретился с заместителем министра коммерции КНР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Астана, 8 сентября /Синьхуа/ — В пятницу в Астане в рамках казахстанско-китайского бизнес-форума состоялась встреча министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека с помощником министра коммерции КНР Жэнь Хунбинем. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транспортного и транзитно-логистического сотрудничества, а также перспективы взаимодействия между Казахстаном и Китаем", — говорится в сообщении Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Казахстанская сторона проинформировала китайских партнеров об имеющихся инвестиционных преференциях, а также реализации совместных проектов.
Ж. Касымбек отметил рост взаимной торговли и выразил готовность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах с Китаем в рамках компетенции министерства.
По информации Казахстана, внешнеторговый оборот между Казахстаном и Китаем в 2017 году увеличился более чем на 30 проц. и составил 10,5 млрд долларов США. —0—
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